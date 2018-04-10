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Новый аэропорт Симферополя запускает систему диспетчеризации такси
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Новый аэропорт Симферополя запускает систему диспетчеризации такси 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр — РИА Новости. Новый аэропорт Симферополя презентовал систему диспетчеризации такси, которая позволит исключить из процесса нелегальных перевозчиков, сообщил журналистам директор аэропорта по связям с общественностью Игорь Лаптев.
По его словам, в специальном терминале в аэропорту можно оформить заказ, получить талон с номером, после чего к пассажиру подъедет машина, которая находится на отдельной площадке.
"К системе могут подключиться любые таксомоторные операторы, удовлетворяющие нашим требованиям и требованиям законодательства. Все тарифы фиксированы", — сказал Лаптев.
Первым оператором, который начал сотрудничество с новым аэропортом в Крыму, стала компания «Новое такси „Крым“. В ее парке около 300 автомобилей трех классов — эконом, комфорт и бизнес. Все машины обладают необходимым уровнем комфорта, системой безопасности, возможностью оплаты банковской картой, Wi-Fi, детскими креслами. Перевозчик устанавливает тарифы, которые, по словам представителей компании, не превысят уровень тарифов местного таксомотора.
»Мы надеемся, что нас поддержат и туристы, и жители республики. Они должны понимать, что лучше пользоваться услугами легальных перевозчиков. У аэропорта нет инструмента — выгнать человека с площади, который занимается нелегальным бизнесом, контроль — прерогатива властей. В данном случае мы создаем такую систему, надеемся, что она будет эффективной", — сказал Лаптев.
Заказать такси, официально сотрудничающее с новым аэропортом Симферополя, можно будет из любого города полуострова, обратившись на сайт аэропорта или через специальное мобильное приложение, отметили разработчики системы.
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