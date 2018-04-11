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Новый аэропорт Симферополя примет первого пассажира 16 апреля
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Новый аэропорт Симферополя примет первого пассажира 16 апреля 

Российская Газета 55 минут назад
Фото: Российская Газета
Новый терминал международного аэропорта Симферополь примет первого пассажира 16 апреля. Как сообщил руководитель пресс-службы аэропорта Игорь Лаптев, с этого дня все рейсы будут переведены из старого терминала в новый.
В преддверии этого работу нового аэровокзального комплекса проверили тестовые пассажиры. Около 400 студентов крымских вузов, представителей СМИ и блогеров, а также волонтеры проверили готовность нового терминала к приемке и отправке первых авиарейсов.
— Тестирование аэропортов перед началом операционной деятельности широко используется по всему миру, — уточнил Игорь Лаптев. — Сегодня была наиболее массовая проверка — сразу 400 человек. До этого тестирование проводилось с 50 или 100 пассажирами.
Каждый из волонтеров получил задание, моделирующее жизненные ситуации в работе аэропорта, и позволяющие проверить его готовность к полноценной работе. По итогам тестовые пассажиры заполнили анкеты, в которых оценили качество предоставленных услуг, указали на недостатки и внесли предложения, которые позволят улучшить работу аэропорта.
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