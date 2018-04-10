Ещё
Парковщики заставили туристов провести на улице сутки
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Парковщики заставили туристов провести на улице сутки 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Lenta.ru
В аэропорту Бристоль, Великобритания, вернувшиеся из отпуска туристы 24 часа простояли на улице, ожидая выдачи своих автомобилей. Об этом сообщает Daily Mail.
В течение суток семьи с детьми пытались связаться с представителями сервиса Absolutely Secure Airport Parking Bristol («Абсолютно безопасная парковка аэропорта Бристоль»), но их звонки оставались неотвеченными.
Когда в дело вмешалась полиция, сотрудники вышеупомянутой компании заявили, что никто не сможет привезти прилетевшим их машины, поскольку водители устроили забастовку. По словам туристов, позже было придумано новое оправдание — задержку списали на ДТП, которое произошло по дороге к аэропорту.
Автомобили вернулись к владельцам на следующий день, когда полиция наконец выяснила местонахождение парковки Absolutely Secure. Оказалось, машины стояли во дворе удаленной фермы без замков на воротах или камер видеонаблюдения. Офис компании представлял собой фургон, где стояла открытая коробка, полная ключей от автомобилей.
В настоящий момент полиция разбирается в случившемся.
По информации сотрудников аэропорта, сервис Absolutely Secure Airport Parking Bristol не сотрудничает с аэропортом в Бристоле.
В декабре 2017 года владелица башкирской турфирмы собрала с клиентов деньги за путевки, но не стала их приобретать и оформлять. Некоторые туристы узнали о том, что их обманули, только в аэропорту. По вине директора компании «Натали Тур Стерлитамак» пострадали 27 человек.
Последние новости
Очевидцы о трагедии в кемеровском ТЦ, где погибли десятки людей США вышлют 60 российских дипломатов Умер Сергей Мавроди
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США готовят запрет на облигации РФ и госбанков425
Набиуллина прокомментировала падение рубля224
Возможность военного столкновения РФ и США оценили в МИД122
«Пахнет, как в мясном цехе». МЧС вернулось на место крушения Ан-148102
Познер ответил на вопрос о совете Путину45
Видео
05:39
Ослабление рубля продолжится до ЧМ-2018
Экономика Статьи
06:07
Рубль продолжил резкое падение
Рынки Экономика
05:37
Дело Скрипаля завернуло в Сирию
В мире Статьи
00:16
Трамвай развалился на ходу в Петербурге
Происшествия
00:55
Поющий пёс вернулся домой благодаря песне
Общество
01:45
«Я страдаю от ненависти к тебе»: Морец об измене Бекхэма
Шоу-бизнес
02:57
Цекало рассказал о захвате «Норд-Оста»
Общество Криминал
00:26
Козловский получил похвалу за свой фильм
Шоу-бизнес Футбол
01:09
Объявлены лауреаты конкурса «Учитель года Москвы — 2018»
Образование Новости Москвы
06:41
США готовят запрет на облигации РФ и госбанков
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение