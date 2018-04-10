Отдых в Индии и на Шри-Ланке: плюсы, минусы и честные отзывы туристов

Мы уже писали об особенностях отдыха в Юго-Восточной Азии. И сегодня предлагаем вам познакомиться еще с двумя экзотическими странами и выбрать курорт по душе. Индия : для тех, кто хочет прикоснуться к древней культуре Тадж-Махал

Индия — огромная страна, которой есть что предложить туристам. Если вы хотите познакомиться с духом настоящей некурортной Индии, то отправляйтесь в ее столицу Дели

Самый крупный город Индии — Мумбаи , или Бомбей. Здесь, кстати, можно насладиться не только городскими пейзажами, но и пляжным отдыхом. Интересна для посещения и Агра с её многочисленными памятниками древней архитектуры и прежде всего — знаменитым Тадж-Махалом.

Чаще всего в Индию приезжают самостоятельно и путешествуют по разным городам: на машине или самолетом (в Индии весьма недорогие внутренние авиаперелёты).

Виза: с однократным въездом — 40 $ (около 3 000 рублей). Когда ехать: курортный сезон в Индии длится с октября по март. Летом же можно поехать в курортную зону — там хоть и влажно, но не так жарко, как в центральной Индии, в самая мягкое лето в горных районах. Что стоит попробовать: посетите древние храмы и мечети, покатайтесь на тук-туке, попробуйте масалу —индийский чай со специями, сходите на рынок индийских специй, купите изделия из индийского шелка. Что нельзя вывозить из страны: шкуры диких животных, изделия из кожи редких рептилий и слоновой кости, растения, ювелирные изделия дороже двух тысяч рупий (1 800 рублей). Средняя стоимость тура: 70 000 рублей (2 человека, 7 ночей).

Индия, Мумбаи

Индия, Мумбаи

Гоа: для тех, кто хочет понежиться на прекрасных песчаных пляжах Индия, Гоа Гоа — индийский штат и курорт известный на весь мир — совсем не похож на остальную Индию. Здесь больше, чем где-либо, ощущается след европейской колонизации, а благодаря активному развитию туризма в последние 50 лет Гоа можно приравнять к лучшим мировым курортам. Общая протяженность береговой линии здесь 110 км, где располагаются 40 пляжей.

Отели, расположенные в Южном Гоа, считаются дорогими даже по европеским меркам и предлагают высокий сервис обслуживания с системой «всё включено». Полная противоположность — Северный Гоа, сравнительно недорогой, шумный и демократичный.

Виза: не понадобится, если срок вашего пребывания не превышает 15 дней. Когда ехать: высокий сезон длится с октября по март. Но в летом на побережье довольно комфортно, а ливни не длятся дольше 15-20 минут. Что стоит попробовать: займитесь дайвингом, купите украшения с местным жемчугом, посетите тибетский рынок, не пропустите известный на весь мир праздник красок «Холи», который проходит в Гоа каждый год в последний день февраля. Что нельзя вывозить из страны: в Гоа действует индийского законодательство, поэтому список запрещенных к вывозу вещей не отличается. Средняя стоимость тура: 70 000 рублей (2 человека, 7 ночей).

Индия, Гоа, Мандрем

Индия, Гоа, Калангун

Шри-Ланка : для тех, кто хочет заняться серфингом Шри-Ланка, Хиккадува

Шри-Ланка хоть и отдельно государство, но так как ее заселяют выходцы из Индии, быт и культура этих стран похожи. На Шри-Ланке очень сильные волны — страна со всех сторон окружена открытым океаном. Поэтому сюда приезжают в первую очередь любители серфинга. На одном из самых популярных курортов — Хиккадуве — весь пляж усыпан палатками, где можно арендовать серф, а заодно и взять пару уроков, как обуздать волну.

Но курорт подойдет и для тех, кто хочет вдоволь поплескаться у берега: как правило, с утра море спокойное.

На Шри-Ланке почти не бывает наплыва туристов. Здесь мало развлечений, а после 10 вечера вы с трудом найдёте место, чтобы поужинать. Но это компенсируется тишиной, спокойствием и первозданной природой.

Виза: нужна, оформить ее можно по прилету. Главное требование — срок действия загранпаспорта должен быть как минимум ещё 6 месяцев. Стоимость визы для однократного въезда — 35$ (около 2450 рублей). Когда ехать: на западном побережье сезон длится с октября по март, а на восточном — с апреля по сентябрь. Так что наслаждаться солнцем можно круглый год, только правильно выбирайте курорт. Что стоит попробовать: покормите больших черепах на диком пляже, покатайтесь на лодке по мангровых лесам, попробуйте ланкийские манго, которые не растут и не продаются больше ни в одной стране мира, и знаменитый цейлонский чай. Что нельзя вывозить из страны: ракушки и растения. Кроме того ограничен вывоз чая (не более 2 кг на человека). Средняя стоимость тура: 90 000 рублей (2 человека, 7 ночей).

Шри-Ланка, Хиккадува

Шри-Ланка, Хиккадува

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