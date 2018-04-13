ОАЭ введет систему tax free 

Правительство Объединенных арабских эмиратов планирует ввести систему tax free, сообщает Ассоциация туроператоров России.
«Предполагается, что НДС за покупки на определенную сумму будут возвращать только тем туристам, которые будут прибывать в Эмираты из стран, не состоящих в GCC (Gulf Cooperation Council, Совет по сотрудничеству стран Персидского залива). То есть Tax Free в ОАЭ не будет распространяться на туристов из Саудовской Аравии, Омана, Бахрейна, Катара и Кувейта», — сообщает АТОР.
В данный момент налоговое ведомство страны завершает процесс тендера по выбору оператора системы tax free.