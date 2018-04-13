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ОАЭ введет систему tax free
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ОАЭ введет систему tax free 

Rambler News Service 3 часа назад
Фото: РИАМО
Правительство Объединенных арабских эмиратов планирует ввести систему tax free, сообщает Ассоциация туроператоров России.
«Предполагается, что НДС за покупки на определенную сумму будут возвращать только тем туристам, которые будут прибывать в Эмираты из стран, не состоящих в GCC (Gulf Cooperation Council, Совет по сотрудничеству стран Персидского залива). То есть Tax Free в ОАЭ не будет распространяться на туристов из Саудовской Аравии, Омана, Бахрейна, Катара и Кувейта», — сообщает АТОР.
В данный момент налоговое ведомство страны завершает процесс тендера по выбору оператора системы tax free.
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