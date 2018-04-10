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Минпромторг рассчитывает на рост интереса туристов к покупкам на территории РФ с tax free
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Минпромторг рассчитывает на рост интереса туристов к покупкам на территории РФ с tax free 

ТАСС 2 часа назад
Фото: iPhones.ru
МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Минпромторг РФ рассчитывает, что введение системы tax free приведет к увеличению интереса иностранных граждан к приобретению товаров на территории России. Об этом заявил во вторник в эфире телеканала «Россия 24» заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов.
"Что касается доходов дополнительных, то надо отметить, что в разных странах после введения системы tax free объем покупок, которые осуществляют иностранные граждане, туристы, значительно разнился: во Франции это привело к увеличению покупок на порядка 6%, а в той же Латвии — более 95%. Мы рассчитываем, что в Российской Федерации всплеск интереса к приобретению товаров иностранными гражданами будут значительным", — сказал он.
Система tax free, позволяющая иностранцам возвращать НДС с покупок, совершенных на территории России, запускается с 10 апреля в тестовом режиме в Москве, Санкт-Петербурге и Красногорске.
Начиная с этого времени постепенно будет расширяться список городов, где можно будет воспользоваться возвратом НДС с покупок. По замыслу Минпромторга, к концу года tax free будет запущена на всей территории России.
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