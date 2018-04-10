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Иркутяне смогут летать в Москву за 5 тысяч рублей
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Иркутяне смогут летать в Москву за 5 тысяч рублей 

АиФ Иркутск 2 часа назад
Фото: АиФ Иркутск
У Иркутян появилась возможность приобретения недорогих авиабилетов в Москву, благодаря запуску лоукостера «Победа».
Самый недорогой билет из Иркутска до Москвы для пассажира без багажа обойдется в 5 000 рублей. Тариф не предполагает возможности выбора места, возврата билета, изменения даты вылета. Отсутствует на борту и питание. Первым рейсом уже воспользовались 159 пассажиров.
В московском аэропорту Внуково для иркутского рейса предусмотрены стыковки с другими рейсами авиакомпании, в том числе в Баден-Баден, Бергамо, Кельн, Пизу и Стамбул. Всего в летнем сезоне 2018 года «Победа» будет обслуживать около 80 направлений.
Перевозчик будет осуществлять перелеты ежедневно на Boeing 737-800. Прибытие из Москвы — в 6.45. Вылет в аэропорт «Внуково» — в 7.35.
Отмечается, что в парке авиаперевозчика16 самолетов Boeing737-800, средний возраст которых измеряется месяцами. Каждый самолет поставлен в парк напрямую с завода-производителя.
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