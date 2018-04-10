Эксперт: Китай может стать крупнейшим инвестором для курортов Кавказских Минеральных Вод

ПЯТИГОРСК , 10 апреля. / ТАСС /. Китайский бизнес намерен вложить в проект туристско-рекреационного кластера «Минводы Веллнес парк» (ТРК МВП) свыше 57 млрд рублей, что может сделать его крупнейшим зарубежным инвестором курортов Кавказских Минеральных Вод. Об этом рассказал ТАСС во вторник председатель комиссии по созданию и обеспечению благоприятных условий развития туризма на Кавказских Минеральных Водах и других курортах Северного Кавказа Общественного совета при Федеральном агентстве по туризму Константин Гамаюнов.

"В курортном регионе Кавминвод возобновлена реализация крупного инвестиционного проекта туристско-рекреационного кластера «Минводы Веллнес парк». До конца апреля будет закончена первая фаза по строительству дороги, тротуаров, электромонтажных и ливневых систем с объемом финансирования 225 млн рублей", — рассказал Гамаюнов.

По его словам, на инфраструктуру всей инвестиционной площадки планировалось выделить более миллиарда рублей бюджетных средств по ФЦП «Развитие внутреннего въездного туризма на 2011-2018 годы. „А главным инвестором выступила Китайская энергетическая компания, которая только на первом этапе готова вложить в проект порядка 6 млрд юаней — это более 57 млрд руб. Фактически в одну рекреацию будет вложено больше половины годового бюджета Ставропольского края (94,6 млрд рублей — ТАСС). Китай может стать крупнейшим инвестором Кавминвод“, — рассказал Гамаюнов.

О проекте

По его словам, строительство кластера было начато в 2017 году у подножия горы Змейка. На площади 160 га планируется расположение отелей классом 4, 4+ и 5 звезд на 3230 номеров, SPA-центра, грязелечебницы, большой развлекательной инфраструктуры. Концепция проекта предполагает создание комплексного турпродукта нового типа, включающего как традиционный для региона лечебно— оздоровительный туризм, так и сравнительно новые направления — веллнес, SPA, а с приходом китайских инвесторов наличие услуг восточной медицины.

Для перевозок туристов планируется открытие авиарейсов Пекин — Минводы, Шанхай — Минводы международным авиаперевозчиком China Southern Airlines — Китайские южные авиалинии. „Кроме того, китайская сторона выступила с предложением о создании аналогичного курорта на территории КНР в провинции Тяньхэ, куда будут приглашаться на работу наши специалисты“, — рассказал Гамаюнов.

Развитие Кавминвод

Глава комиссии подчеркнул, что регион КМВ получает при строительстве ТРК МВП многочисленные дивиденды в виде новых рабочих мест, налоговых поступлений, роста курортного сбора. „Мы поднимем турпоток, а на каждого туриста создается семь рабочих мест“, — сказал он.

Но самое важное, что даст создание ультрасовременных рекреаций, — это новое брендирование региона КМВ, содержащее идею комфорта, сервиса, респекта.

»Инвестиционный проект «Минводы Веллнес парк» — это как раз образец здравницы нового типа, которая в части сервиса и развлечений сможет уверенно конкурировать с европейскими курортами", — считает Гамаюнов.