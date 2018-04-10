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Аэроэкспрессы могут запустить в Жуковский при росте пассажиропотока аэропорта до 10 млн человек в год
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Аэроэкспрессы могут запустить в Жуковский при росте пассажиропотока аэропорта до 10 млн человек в год 

Агентство «Москва» 34 минуты назад
«Аэроэксресс» будет рассматривать вариант запуска линии в аэропорт Жуковский в случае увеличения пассажиропотока гавани до 10 млн пассажиров в год. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил исполнительный директор компании «Аэроэкспресс» Валерий Федоров.
«Мы коммерческая компания, ориентируемся прежде всего на объем пассажиропотока. Наша экономическая схема позволяет строить модели оперирования, когда пассажиропоток составляет или приближается к 10 млн пассажиров в год. К сожалению, аэропорт Жуковский таких объемов не декларирует на ближайшее время. Поэтому в данный момент мы сотрудничество с данным аэропортом не рассматриваем. Однако если что-то изменится, если произойдет резкий рост числа пассажиров, мы будем рассматривать варианты открытия линии в Жуковский», — сказал В. Федоров.
Он отметил, что рост пассажиропотока может произойти в случае перебазирования в аэропорт какой-либо крупной авиакомпании.
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