Чем туристов удивлять будем?

Фото с ресурса vladimirtravel.ru Туристский потенциал 33 региона презентован на международной ярмарке «Отдых-2018». Выставка проходила с 4 по 7 апреля в Минске . В масштабном мероприятии приняли участие 16 стран, которые рассказывали о своей туристской привлекательности.

33 регион на выставке представил проект « Владимир в Культурной программе ЧМ». Он попал в объединённый стенд Российской Федерации «Visit Russia». Популярные туристические маршруты, гастрономические бренды, предложения для путешествия, сувенирная продукция — так выглядела экспозиция Владимирской области . Стоит отметить, что большая часть презентации, так или иначе связана с предстоящим мировым первенством по футболу.

«Каждый посетитель мог найти обширную информацию о событийных мероприятиях, достопримечательностях и туристических возможностях древней Владимирской земли», — сообщают организаторы выставки.

Напомним, что во Владимирской области во время чемпионата мира по футболу не сыграют ни одного матча, но это не помешало 33 региону стать культурной столицей мундиаля. В честь церемонии открытия ЧМ во Владимире пройдёт большой праздник, а затем гостей региона ждёт насыщенная развлекательная программа на время проведения матчей чемпионата.