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Чем туристов удивлять будем?
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Чем туристов удивлять будем? 

ТВ-МИГ 1 час назад
Фото: ТВ-МИГ
Фото с ресурса vladimirtravel.ru  Туристский потенциал 33 региона презентован на международной ярмарке «Отдых-2018». Выставка проходила с 4 по 7 апреля в Минске. В масштабном мероприятии приняли участие 16 стран, которые рассказывали о своей туристской привлекательности.
33 регион на выставке представил проект «Владимир в Культурной программе ЧМ». Он попал в объединённый стенд Российской Федерации «Visit Russia». Популярные туристические маршруты, гастрономические бренды, предложения для путешествия, сувенирная продукция — так выглядела экспозиция Владимирской области. Стоит отметить, что большая часть презентации, так или иначе связана с предстоящим мировым первенством по футболу.
«Каждый посетитель мог найти обширную информацию о событийных мероприятиях, достопримечательностях и туристических возможностях древней Владимирской земли», — сообщают организаторы выставки.
Напомним, что во Владимирской области во время чемпионата мира по футболу не сыграют ни одного матча, но это не помешало 33 региону стать культурной столицей мундиаля. В честь церемонии открытия ЧМ во Владимире пройдёт большой праздник, а затем гостей региона ждёт насыщенная развлекательная программа на время проведения матчей чемпионата.
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