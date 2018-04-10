Из Владивотсока в Сочи: на три часа быстрее 

В летнем расписании Международного аэропорта Владивосток появится новый регулярный рейс по маршруту Владивосток-Красноярск-Сочи, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу владивостокского аэропорта.
Первый рейс состоится 26 мая, выполнять рейсы будет авиакомпания «Уральские авиалинии», частота полетов один раз в неделю. Как сообщает пресс-службу аэропорта, балгодаря введению нового маршрута жители Приморья смогут отправиться в Сочи с минимальной потерей времени: время полета сократилось на три часа.