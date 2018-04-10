Забросавшие аллигатора морковью туристы заплатят 200 долларов за каждый овощ

В американском штате Южная Каролина неизвестные забросали крупного аллигатора морковью. Об этом сообщает Associated Press.

Инцидент произошел на острове Фрипп у атлантического побережья США . Отдыхающие заметили рептилию длиной более трех метров и принялись швырять в него овощи. Хищник не обратил на них внимание, а затем и вовсе уполз в водоем. На фотографиях аллигатора в Facebook у него видна морковь на морде.

Представители курорта, где произошло нападение, назвали произошедшее «глупостью нового уровня». Они заявили, что располагают описаниями злоумышленников, и пригрозили оштрафовать их на 200 долларов за каждую морковь, попавшую в рептилию. Кроме того, им может грозить тюремное заключение на срок до 30 суток за кормление аллигатора.