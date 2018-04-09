Штрафы за задержку авиарейсов хотят увеличить в 14 раз

Минтранс подготовил законопроект, увеличивающий штрафы за задержку рейсов для авиакомпаний в 14 раз. Согласно заявлению инициаторов, штраф не будет накладываться, если причиной опоздания будут погодные условия или обстоятельства непреодолимой силы.

Алишер Эльмурадов, совладелец авиакомпании:

— Перевозчику опоздания невыгодны, ведь он заинтересован в том, чтобы совершить как можно больше рейсов. В задержках обычно виноваты технические службы аэропорта, а не авиакомпании. Время отправки рейса во многом зависит от исполнителей, которые готовят самолет. Например, часто бывают задержки машин с топливом, с опозданием приезжает транспорт техобслуживания.

Иногда рейсы отправляются позже из-за ожидания стыковочных пассажиров. В обычные дни этого никто не замечает. Но в сезон отпусков, когда расписание плотное и запасных взлетных полос нет, задержка одного рейса приводит к опозданию другого. Самолет ведь не может полететь быстрее, и безопасно ускорить предполетное обслуживание тоже невозможно. У аэропортов нет ответственности за своевременную отправку самолетов, на все претензии они прикрываются отписками и разными бумагами. Привлечь к ответственности технических исполнителей тоже практически невозможно. Соответственно, наказание несут авиакомпании. Если размеры штрафов вырастут, то следует ожидать увеличения стоимости билетов.

— Проблема с задержками рейсов остро встала в прошлом году. Тогда обанкротился крупный авиаперевозчик, совершавший полеты за границу. Наших соотечественников пришлось экстренно вывозить из-за рубежа всеми доступными средствами, включая самолеты МЧС . Логично, что после этого случая правительство занялось ликвидацией пробелов в нормативной базе и регулирования деятельности авиакомпаний. Я считаю, что эта мера действительно необходима. Основная причина опозданий самолетов, если отбросить форс-мажорные обстоятельства, — это неоплата авиакомпанией каких-то услуг. В случае упомянутого мной инцидента, например, это был ремонт самолета. Компания не смогла его оплатить и, соответственно, использовать. Могут быть также долги перед аэропортом. Часто авиаперевозчики не платят намеренно, потому что штрафы за простой намного ниже пеней по взятому ими кредиту. К сожалению, даже самые высокие штрафы не смогут возместить пассажиру ущерб, полученный в результате опоздания самолета.

Авиакомпания оплачивает штраф в казну, а потребителю приходится разбираться самому. Поэтому многие просто не подают в суд. Также останавливает то, что в случае регистрации авиакомпании вне города проживания пассажира издержки на поездки в место ее регистрации будут намного выше, чем возможная сумма компенсации.

Алишер Захидов, юрист:

— Ужесточение наказания за задержку рейсов — это верное решение, и не случайно оно принято в преддверии сезона отпусков. В большинстве случаев причиной опозданий является ненадлежащее исполнение авиакомпанией федеральных правил авиаперевозок. Штрафы, которые взимаются сейчас, совершенно не стимулируют качество оказываемых услуг. Пассажир также может получить компенсацию причиненного ущерба.

Для этого следует отправить письменную претензию в головной офис компании. По закону «О защите прав потребителей» у организации есть десять дней на ее рассмотрение и принятие решения. Если в требовании возместить ущерб отказано, то потребитель имеет право подать в суд. Для этого не нужно ехать в город регистрации авиаперевозчика, закон позволяет подать иск по месту жительства.

Чтобы составить исковое заявление, нет необходимости иметь глубокие юридические познания, достаточно в свободной форме изложить претензию. На руках необходимо иметь лишь билет. Поскольку в самолете обычно несколько сотен пассажиров, то будет сообразно объединиться и подать коллективный иск. Судебные издержки и повышенные штрафы заставят авиакомпании более ответственно относиться к качеству предоставляемых ими услуг.