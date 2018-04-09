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«Аэрофлот» сменит терминал обслуживания пассажиров в аэропорту Гуанчжоу Байюнь с 26 апреля
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«Аэрофлот» сменит терминал обслуживания пассажиров в аэропорту Гуанчжоу Байюнь с 26 апреля 

Агентство «Москва» 57 минут назад
«Аэрофлот» с 26 апреля 2018 г. переводит обслуживание рейсов в/из Международного аэропорта Гуанчжоу Байюнь в терминал Т2 (зона N)», — говорится в сообщении.
Уточняется, что ранее обслуживание пассажиров проходило в терминале Т1.
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