«Аэрофлот» сменит терминал обслуживания пассажиров в аэропорту Гуанчжоу Байюнь с 26 апреля

Уточняется, что ранее обслуживание пассажиров проходило в терминале Т1.

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