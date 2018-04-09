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Крупнейший в мире сайт о путешествиях назвал Аэрофлот ведущей авиакомпанией Европы
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Крупнейший в мире сайт о путешествиях назвал Аэрофлот ведущей авиакомпанией Европы 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Карельские вести
Результаты анализа отзывов стали триумфальными для Аэрофлота, который в этом году победил сразу в четырех категориях: «Ведущая авиакомпания Европы — выбор путешественников»; «Ведущий премиум-эконом класс в Европе — выбор путешественников»; «Лучший бизнес-класс в Европе»; «Лучшая авиакомпания России».
Четыре престижные награды, за которые усиленно боролись лучшие мировые авиакомпании, ознаменовали качественный рывок Аэрофлота в сфере обеспечения высочайших стандартов сервиса на борту и на земле.
"Очередное признание наших достижений по версии TripAdvisor Travellers’ Choice Award — это знак того, что невзирая на сложные внешние факторы, Аэрофлот продолжает укреплять свои позиции в мировой авиаотрасли, — заявил генеральный директор Аэрофлота Виталий Савельев. — Премия TripAdvisor Travellers' Choice Award имеет для нас особую ценность, поскольку в роли судей выступают пассажиры — самое авторитетное жюри. Примечательно, что число наших наград в этом году возросло. Мы искренне благодарим наших пассажиров за лояльность".
Годом ранее Аэрофлот одержал победу в трех категориях, в том числе как «Ведущая авиакомпания Европы». Таким образом, с момента основания премии, Аэрофлот укрепляет свое положение как один из передовых авиаперевозчиков в мире.
"Мы с гордостью объявляем самые лучшие авиакомпании из представленных на глобальной платформе TripAdvisor, и отмечаем международных перевозчиков, которые предлагают непревзойденный сервис, включая Аэрофлот, — заявил старший вице-президент и генеральный менеджер по авиакомпаниям TripAdvisor Брайан Зальцбург (Bryan Saltzburg). — Авиационная отрасль постоянно предлагает новые продукты и инновационные услуги, а пассажиры продолжают искать оптимальное предложение по сочетанию цена-качество. Наша награда отмечает перевозчиков, чей сервис превосходит ожидания пассажиров и неизменно получает высокие оценки".
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