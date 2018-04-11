Компании Группы «Аэрофлот» победили в основных номинациях авиационной премии «Крылья России»

Авиакомпании Группы «Аэрофлот» стали победителями в пяти главных номинациях престижной национальной премии в области авиации «Крылья России», которая присуждается более 20 лет. Флагман Группы — авиакомпания Аэрофлот признана лидером в трех номинациях. Перевозчик подтвердил прошлогодний титул лучшего в категории «Международные регулярные авиаперевозки» и впервые за несколько лет победил в номинации «Внутренние авиаперевозки в группе 1». В этой группе оцениваются российские авиакомпании со внутренним пассажиропотоком более 3 млн человек год. Кроме того, авиакомпания в очередной раз одержала победу в престижной категории — «Российская авиакомпания года — лидер пассажирских симпатий», которая присуждалась по итогам онлайн-опроса пассажиров.

Организаторы премии отметили и успехи дочерних компаний Аэрофлота. Одна из них — низкобюджетная авиакомпания «Победа» завоевала титул авиакомпании года в номинации «Внутренние авиаперевозки в группе 2», то есть среди компаний с объемом перевозок на внутренних воздушных линиях — от 500 тыс. до 3 млн пассажиров. Победив в этой номинации, лоукостер в очередной раз подтвердил, что с момента создания «Победа» стала органичной частью отечественной авиационной отрасли, обеспечив россиянам доступные полеты по низким ценам.

Другая дочерняя авиакомпания «Аврора», которая базируется на Дальнем Востоке, вновь стала лучшей в номинации «Авиаперевозки на региональных и местных маршрутах».

Национальная авиационная премия «Крылья России» основана в 1997 году. Основные задачи премии, как отмечают ее организаторы, привлечение внимания общественности к достижениям российских авиакомпаний, содействие в развитии профессионального сообщества, повышение престижа гражданской авиации России в глазах мирового авиационного сообщества и создание благоприятного инвестиционного климата в отрасли.

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