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Пилот: За задержку рейсов нужно платить людям, а не Росавиации
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Пилот: За задержку рейсов нужно платить людям, а не Росавиации 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Штрафы за задержку вылетов для авиакомпаний могут увеличиться в 14 раз и составить 339 рублей за каждый час. При этом авиакомпаниям не придётся платить, если самолёты не смогут отправиться в путь по погодным условиям или из соображений безопасности. Соответствующий законопроект разрабатывают в министерстве транспорта РФ, сообщают «Известия» со ссылкой на несколько источников, знакомых с ситуацией. Если законопроект примут, то штрафы впервые поднимутся с 2000 года.
Профсоюз летчиков не поверил словам Топилина о трудоустройстве пилотов «Вим-Авиа» Бывший военный летчик, майор ВКС РФ в отставке, а ныне пилот гражданской авиации Виталий Соколовский в эфире НСН предложил отдавать деньги за задержку рейсов людям.
«Мне кажется причина штрафов — пополнение бюджета, потому что любая задержка накладывает определённые затраты авиакомпаний на то, чтобы разместить пассажиров. Лучше бы не ужесточали штрафные санкции, а выработали законопроекты, как должны действовать авиакомпании при задержке рейсов. Сейчас эти правила есть, но они не закреплены законодательно. Было бы лучше, если бы эти деньги попадали не в какую-то Росавиацию, а непосредственно людям. Компания уже бы понесла определённые затраты, потому что задержала рейс. Это было бы лучше, нежели вводить штрафные санкции», — убеждён Соколовский.
Напомним, в сентябре 2017 года произошёл коллапс из-за массовых задержек рейсов «ВИМ-Авиа». Из-за этого наблюдались задержки и у других компаний. Позже деятельность компании была прекращена из-за долга. При этом общую сумму кредиторской задолженности, по сведениям разных источников, составила от 3 миллиардов рублей и более. От действий перевозчика пострадали свыше 80 тысяч туристов. Новый законопроект готовится в преддверии чартерного сезона, сообщает Ura.ru.
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