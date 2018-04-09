Эксперты ожидают роста цен на туристические чартерные авиаперевозки в 2018 году

«На стоимость перевозки влияют такие факторы, как подорожание керосина, требования по большему объему резервирования, дефицит бортов, укрепление рубля» — рассказали в ассоциации.

По данным АТОР, рост цен на чартерную перевозку уже составил в этом году 10-15%.

По мнению туроператоров, после банкротства авиаперевозчика «ВИМ-Авиа» на рынке отмечается недостаток 20 самолетов по сравнению с 2017 годом. Поэтому успех летнего сезона у туроператоров и чартерных авиакомпаний будет зависеть от того, как скоро последние введут в свои парки новые самолеты.

По оценкам аналитиков, в летнем сезоне будет выполняться примерно 2,5 тысячи чартерных рейсов в месяц, в то время как в зимнем сезоне выполнялось до 1,5 тысяч рейсов в месяц.

Как отмечают в ассоциации, российские перевозчики направят свои самолеты на выполнение летних туристических программ, поэтому нехватка бортов затронет иностранных болельщиков, которые прилетят в Россию на ЧМ-2018. Из-за этого дефицита самолетов Минтранс рассматривает вариант выполнения перелетов иностранными перевозчиками.

Несмотря на недостаток бортов, большинство туроператоров удовлетворили свои потребности в перевозке на лето 2018 года. Туроператоры PEGAS Touristik, ANEX Tour, Coral Travel строят программу в основном на рейсах аффилированных перевозчиков.

Туроператор «Библио-Глобус» взял в управление еще два самолета «России», доведя общее количество своих бортов до 15. Не имеющий своих самолетов туроператор TUI Россия взял в лизинг несколько самолетов авиакомпаний I Fly и « Уральские авиалинии », а также увеличил блоки мест на каждом из наших направлений. Одним из основных перевозчиков по Турции туроператора «НТК Интурист» будет авиакомпания Atlasglobal, которая будет возить туристов из Москвы и регионов на регулярной основе.