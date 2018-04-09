«Аэрофлот» 10 апреля отменит два рейса во Франкфурт

"В связи с забастовкой наземного персонала а/п Франкфурта, «Аэрофлот» вынужден отменить рейсы SU2306/2307 Шереметьево — Франкфурт — Шереметьево 10 апреля 2018 года", — говорится в сообщении.

Пассажиры отмененных рейсов перебронированы на последующие рейсы. Кроме того, «Аэрофлот» предупреждает пассажиров других рейсов о возможных очередях на спецконтроле и просит прибывать в аэропорт заблаговременно, не менее чем за четыре часа до времени вылета.