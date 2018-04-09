«Аэрофлот» 10 апреля отменит два рейса во Франкфурт 

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. "Аэрофлот" 10 апреля отменяет два рейса из "Шереметьево" во Франкфурт и обратно из-за забастовки наземного персонала аэропорта немецкого города, сообщает авиакомпания в понедельник.
"В связи с забастовкой наземного персонала а/п Франкфурта, «Аэрофлот» вынужден отменить рейсы SU2306/2307 Шереметьево — Франкфурт — Шереметьево 10 апреля 2018 года", — говорится в сообщении.
Пассажиры отмененных рейсов перебронированы на последующие рейсы. Кроме того, «Аэрофлот» предупреждает пассажиров других рейсов о возможных очередях на спецконтроле и просит прибывать в аэропорт заблаговременно, не менее чем за четыре часа до времени вылета.