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«Аэрофлот» 10 апреля отменит два рейса во Франкфурт
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«Аэрофлот» 10 апреля отменит два рейса во Франкфурт 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. "Аэрофлот" 10 апреля отменяет два рейса из "Шереметьево" во Франкфурт и обратно из-за забастовки наземного персонала аэропорта немецкого города, сообщает авиакомпания в понедельник.
"В связи с забастовкой наземного персонала а/п Франкфурта, «Аэрофлот» вынужден отменить рейсы SU2306/2307 Шереметьево — Франкфурт — Шереметьево 10 апреля 2018 года", — говорится в сообщении.
Пассажиры отмененных рейсов перебронированы на последующие рейсы. Кроме того, «Аэрофлот» предупреждает пассажиров других рейсов о возможных очередях на спецконтроле и просит прибывать в аэропорт заблаговременно, не менее чем за четыре часа до времени вылета.
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