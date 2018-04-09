Жители Челябинска смогут без пересадок летать в Астану

Регулярные авиарейсы из Челябинска Астану начнут выполняться с 1 июня, сообщает корреспондент «АиФ-Челябинск».

Перевозчиком выступила казахстанская авиакомпания SCAT Airlines. Самолёты в столицу Казахстана будут улетать днём по вторникам и пятницам. Время в пути займёт 1 час 20 минут. Стоимость билетов стартует от 7 тыс. рублей, однако бизнес-класс не предусмотрен.

Челябинцам предложат летать в Астуну на самолётах Bombardier CRJ200 вместимостью 50 пассажиров. В авиакомпании надеются, что предложение будет пользоваться популярность для туристических и деловых поездок.