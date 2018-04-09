Авиакомпания Lufthansa отменила во вторник каждый второй рейс

Крупная забастовка в ФРГ продолжится во вторник. Стачкой, как ранее писала «РГ», уже затронуты четыре аэропорта Германии — Франкфурт-на-Майне , Мюнхен, Кельн-Бонн и Бремен

Авиакомпания Lufthansa решила отменить около 800 рейсов, поскольку аэропорты из-за нехватки персонала не смогут обеспечить бесперебойные взлет и посадку. Ситуация негативно отразится на 90 тысячах пассажиров.

Авиаперевозчик подверг критике профсоюз Verdi, организовавший предупредительные забастовки. Однако представитель компании заверил, что в настоящее время разрабатывается запасной план для замены некоторых рейсов. В среду авиакомпания будет работать в обычном режиме.

Глава кадрового департамента авиакомпании Беттина Фолькенс назвала акцию протеста профсоюзов «неприемлемой». «Lufthansa не участвует в конфликте, однако наши клиенты затронуты последствием спора между профсоюзом и работодателями», — подчеркнула сотрудница авиаконцерна.