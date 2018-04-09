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Авиакомпания Lufthansa отменила во вторник каждый второй рейс
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Авиакомпания Lufthansa отменила во вторник каждый второй рейс 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Крупная забастовка в ФРГ продолжится во вторник. Стачкой, как ранее писала «РГ», уже затронуты четыре аэропорта Германии — Франкфурт-на-Майне, Мюнхен, Кельн-Бонн и Бремен.
Авиакомпания Lufthansa решила отменить около 800 рейсов, поскольку аэропорты из-за нехватки персонала не смогут обеспечить бесперебойные взлет и посадку. Ситуация негативно отразится на 90 тысячах пассажиров.
Авиаперевозчик подверг критике профсоюз Verdi, организовавший предупредительные забастовки. Однако представитель компании заверил, что в настоящее время разрабатывается запасной план для замены некоторых рейсов. В среду авиакомпания будет работать в обычном режиме.
Глава кадрового департамента авиакомпании Беттина Фолькенс назвала акцию протеста профсоюзов «неприемлемой». «Lufthansa не участвует в конфликте, однако наши клиенты затронуты последствием спора между профсоюзом и работодателями», — подчеркнула сотрудница авиаконцерна.
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