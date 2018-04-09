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Lufthansa отменяет во вторник 800 рейсов
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Lufthansa отменяет во вторник 800 рейсов 

Говорит Москва 24 минуты назад
Забастовка может затронуть и российские направления. Пассажиров призывают следить за изменениями в расписании, передаёт ТАСС.
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