Мониторинг отелей и городок для фанатов: как гостиницы Подмосковья готовят к ЧМ‑2018

fifa.com/?lang=ru" target="_blank"> сайта Match Accomodation, свободных номеров на даты ЧМ практически не осталось. Московская область также готовится принимать у себя болельщиков, для этого власти запустили еженедельных мониторинг загрузки гостиниц и проверки паспортов безопасности. Что ждет гостей отелей и гостиниц Подмосковья в период проведения мундиаля, выяснил корреспондент РИАМО

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Мониторинг отелей

Согласно экспертным оценкам, Московскую область в период Чемпионата мира по футболу посетят порядка 1,8 миллиона туристов, в том числе порядка 500 тысяч болельщиков.

Как сообщила министр культуры Подмосковья Оксана Косарева в середине марта на совещании по вопросу готовности культурных объектов к ЧМ-2018, областные власти совместно с Федерацией рестораторов и отельеров еженедельно проводят мониторинг загруженности и бронирования 25 гостиниц, которые находятся вблизи городов, принимающих основной поток гостей во время мундиаля.

Истра, В том числе, в списке городов, где разместятся футбольные сборные — Химки Одинцово и Бронницы. Так, в Химках будут жить и тренироваться сборные России и Мексики , а также тренироваться команда Перу . В Истре разместится и будет тренироваться сборная Франции , а также проведут тренировки бельгийские футболисты. Выбор сборной Аргентины пал на Бронницы, португальцы будут жить и тренироваться в Раменском районе на базе «Сатурн», а сборная Ирана — на тренировочной базе Локомотива в Одинцове.

«Нам нужно работать единой командой, потому что на чемпионате мира мы будем представлять не только Московскую область, а Россию в целом», — отметила Косарева.

По словам вице-президента российской Федерации рестораторов и отельеров Сергея Колесникова, говорить о том, что будет бешеный наплыв туристов, не стоит. Есть определенные квоты на любителей футбола из разных стран, при этом часть болельщиков — россияне, а туристы, не заинтересованные в чемпионате, вряд ли поедут в Россию во время его проведения, пояснил он.

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Лагерь для болельщиков и коттедж за 200 тысяч

Чтобы решить проблему размещения футбольных фанатов, администрация Бронниц, где находится тренировочная база сборной Аргентины, проявила находчивость и решила разбить для болельщиков специальный палаточный лагерь, рассчитанный на 5 тысяч человек.

Временный городок для фанатов будет оборудован всем необходимым для комфортного пребывания: удобствами, питанием, водой и возможностями для досуга. Помимо этого, власти города рассматривают варианты размещения зрителей в частном секторе и в соседних населенных пунктах.

Причиной такого решения стало отсутствие в городе достаточного числа гостиниц. Так, по информации сайта бронирования Booking.com, по данным на понедельник в Бронницах на первую неделю чемпионата доступно всего 7 номеров — пять в хостеле и два в отеле. В хостеле в двухместном номере с отдельными кроватями можно поселиться за 8400 рублей на неделю, цена на двухместный номер в отеле с одной двуспальной кроватью составляет 35 тысяч за 7 дней. Примерно за эту же цену можно поселиться двоим в мини-отеле в поселке Белоозерский в 12 километрах от Бронниц.

В основном вблизи Бронниц сейчас доступны для бронирования только гостевые дома, где остались последние номера по цене от 13 тысяч рублей за двухместный номер до 34 тысяч за четырехместный на неделю. При этом стоимость бунгало на восемь человек в отеле «Рай» в Пушкино достигает 210 тысяч рублей за неделю, а гостевой коттедж «Сказка» на пятерых гостей в Ивановке в 14 километрах от Бронниц можно забронировать за 525 тысяч рублей на неделю.

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Штрафы за спекуляцию

Между тем, подмосковные власти заявили, что будут жестко контролировать цены на гостиницы в период ЧМ 2018, а стоимость хостелов будет на уровне 500 рублей за ночь.

В январе этого года Минспорт Московской области выпустил предупреждение для спекулянтов на туристических услугах: им пригрозили штрафами и лишением работы.

Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков отметил, что способов финансовой манипуляции перед таким масштабным спортивным событием действительно много, включая контрафакт и перепродажу билетов, а гостиничная сфера требует особого контроля.

По его словам, у недобросовестных хозяев гостиниц и хостелов возникает соблазн нажиться, завысив цены для туристов, гости из-за рубежа и других регионов вынуждены оплачивать услуги по завышенным тарифам, что недопустимо.

«В связи с этим сфера гостиничного бизнеса, а именно расценки на проживание туристов в период чемпионата, будет строго регулироваться», — заявил Терюшков.

По его словам, завышение цен будет классифицироваться как административное правонарушение, нарушители понесут материальную ответственность — штраф в размере 50 тысяч рублей или запрет на работу на срок до трех лет.

По результатам проверки в феврале этого года в подмосковных гостиницах не было зафиксировано случаев необоснованного завышения цен.

«Случаев завышения цен в отелях в Подмосковье зафиксировано не было. Жалоб также нет», — сообщил председатель комитета Мособлдумы по вопросам образования, культуры и туризма Олег Рожнов

Классификация гостиниц по «звездности» в Подмосковье также взята под контроль. Как рассказала профессор кафедры управления бизнес-процессами в сфере производства и сервиса Факультета экономики недвижимости (ФЭН) РАНХиГС Галина Дехтярь, сейчас гостиницам строго запрещено присваивать себе «звезды» самостоятельно: если в системе бронирования стоит отметка «пять звезд», а в реальности — не более трех, за это предусмотрена ответственность по антимонопольному законодательству.

«Московский регион делится на Москву , в которой обязательная классификация к чемпионату 2018 года, и Московскую область, где это не зафиксировано законодательными актами», — уточнила Дехтярь.

Гостиницы, которые хотят пройти классификацию, проверяются согласно требованиям приказа №1215 Минкультуры . Сейчас идет подготовка по ужесточению норм, которые отразятся в новой системе присвоения звезд.

Кроме того, в настоящее время Роспотребнадзор требует от гостиниц полного соответствия не только требованиям «звездных» категорий, но и санитарных противопожарных норм.

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Паспорта безопасности и обучение персонала

Одним из приоритетных направлений подготовки к мундиалю в Подмосковье является обучение гостиничного персонала, сотрудников информационных центров для туристов и гидов иностранным языкам — английскому, немецкому, испанскому и французскому.

Расширить языковые возможности для приема иностранных гостей помогут онлайн-курсы Российского университета туризма и сервиса (РГУТиС) в Пушкинском районе, которые начнутся в мае. Кроме того, к организации мероприятий для иностранных туристов планируется привлекать волонтеров со знанием иностранных языков.

Чтобы предотвратить возможные инциденты с участием иностранных болельщиков, места их массового пребывания будут оборудованы целой сетью камер видеонаблюдения в рамках системы «Безопасный регион». Общее число устройств по Подмосковью составит порядка 2,5 тысяч устройств.

В период проведения ЧМ-2018 будут усилены меры безопасности в гостиницах. О необходимости подключения камер видеонаблюдения в отелях к общей системе заявлял замглавы ГУ региональной безопасности Московской области Алексей Калмыков в конце февраля. По его словам, система уже показала хорошие результаты, она значительно увеличивает скорость реагирования правоохранительных органов на инциденты.

Кроме того, специалисты по безопасности наладили систему оперативной передачи в МВД сведений о людях, прибывающих в регион и останавливающихся на его территории. В частности, гостиницы Подмосковья получили возможность пользоваться электронной регистрацией благодаря усовершенствованному Единому порталу государственных услуг.

По словам президента Российской гостиничной ассоциации Геннадия Ламшина, в преддверии ЧМ-2018 был издан Указ об усилении мер безопасности во время проведения игр, включая месяц до и месяц после соревнований. В целом к началу чемпионата гостиничная инфраструктура готова, за некоторыми исключениями, которые требуют доработки. Роспотребнадзор и службы безопасности проводят постоянный контроль гостиниц, сказал он.