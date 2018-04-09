Чем Беларусь привлекает туристов из Союзного государства

Этими миграционными данными располагает и Ассоциация туроператоров РФ, к которой россияне привыкли обращаться и за путевками в санатории, сообщает РИА Новости. «Спрос на курортный отдых в последние годы повысился в два раза», — подтверждает Наталья Давыдова, представитель национального туроператора.

Недалеко от Минска, например, на озере Нарочь гостей ожидают современные санатории, которые за последние годы значительно улучшили условия проживания и лечебную базу. А всего в республики готовы оказать свои терапевтические услуги свыше ста курортных центров.

Любители свежих впечатлений предпочитают туры в Брест, Гомель, Гродно, Мир, Несвиж. А менеджер туристической компании, специализирующейся на экскурсионных маршрутах, Илья Тихонов, готов спорить с кем угодно, что «Синеокая» даже конкурирует, к примеру, с Великим Устюгом.

Многие россияне выбирают для путешествия исключительно Беловежскую пущу — настоящее слияние с природой. «Мы загадали здесь желание, и оно сбылось, правда, не в ту же минуту. Главное, его везде можно загадывать, к чему ни притронешься», — признаются в своих письмах туристы. Здесь к услугам гостей уютные номера отелей, а в местных ресторанах любителей деликатесов побалуют и лесной дичью.

Правда, по словам туроператоров, наибольшим спросом у россиян пользуется все-таки Минск. «Очень приятный город с насыщенной экскурсионной программой, — объясняет Давыдова. — Туристы объединяют столицу с Брестом, Гродно, Витебском, посещением замков».

Всего в 90 километрах от столицы Беларуси находится знаменитый Мирский замок, включенный в список наследия ЮНЕСКО. А неподалеку от него — в 30 километрах — стоит Несвижский, строительством которого руководил итальянский архитектор Джованни Бернардони.

В Несвиже можно пожить в покоях замка Радзивиллов. Въезд — по мощенной брусчаткой дорожке через замковые ворота. Там бывают и потомки этого богатейшего рода Великого Литовского княжества. Есть у замка и свой призрак. По легенде, в нехорошие времена в нем появляется Черная панна — красивая женщина в черных одеждах.

В рейтинг самых красивых замков Беларуси входят разрушенные Кревский и Любчанский, частично сохранившийся дворец в Ружанах, который называют белорусским Версалем, и уникальный по архитектуре дворец Пусловских.

Белорусы гордятся Пинском — небольшим городом у слияния рек Пина и Припять. Его называют еще Полесской Венецией. Самое романтичное место Пинска — деревянный речной вокзал, самое туристическое — Музей Белорусского Полесья, а самое красивое здание — Иезуитский коллегиум XVII века.

Главный плюс поездок в Беларусь — отсутствие языкового барьера и комфортный способ передвижения. А некоторые особо экономные туристы добираются из «Третьего Рима» в столицу неподражаемых драников на пригородных электричках через Вязьму, Смоленск или Оршу. Здесь их встретит и свой «Колизей», так именуют минчане олимпийский стадион «Динамо», и даже стена Цоя. Обозначен на туристических картах и «город мистический». Экскурсоводы рассказывают, кем был при жизни призрак городской ратуши, почему его душа не смогла обрести покой и чем занимались в столице местные масоны.