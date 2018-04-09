Для туризма и бизнеса: Челябинск свяжут регулярными самолётами с Астаной

С 1 июня казахстанская авиакомпания SCAT Airlines запускает регулярные перелёты из Челябинска Астану . По замыслу перевозчика рейсы будут востребованы для деловых поездок и путешествий.

Самолёты будут улетать в столицу Казахстана во вторникам и пятницам в 14:05. Время в пути составит час 20 минут. Стоимость билетов — от семи тысяч рублей.

— Перелёты будут осуществляться на Bombardier CRJ200 вместимостью 50 пассажиров. Бизнес-класс в них не предусмотрен. При увеличении спроса мы готовы поставить на рейс более вместительные самолёты, — рассказал коммерческий директор SCAT Airlines Николай Буряков. — Мы не лоукостер, в стоимость билетов входит питание и провоз багажа до 20 килограммов.

В авиакомпании надеются, что в рамках развития евразийского экономического сотрудничества рейсы будут пользоваться спросом для деловых поездок. Туристы смогут познакомиться с достопримечательностями Астаны или отправиться по другим городам Казахстана: Алматы, Шымкент Усть-Каменогорск — они будут стыковаться с челябинскими рейсами.

— Челябинцы смогут посетить Чарынский каньон, окунуться в культуру южного Казахстана — это мавзолей Ходжа Ахмеда Яссави, — добавил Николай Буряков.

ОАЭ, Армению, Китай, Германию, Францию, Кроме того, челябинцы смогут воспользоваться аэропортом Астаны для перелётов в другие страны: Азербайджан Венгрию и другие. Также из Казахстана можно отправиться в Египет , который пока закрыт для российских туристов.

Первый заместитель министра культуры Челябинской области Григорий Цукерман подчеркнул — открытие рейсов упростит организацию выступлений южноуральских коллективов в Казахстане, а также позволит жителям соседнего государства приехать к нам на горнолыжные курорты, Ильменский фестиваль, Сабантуй и другие праздники. Министр транспорта региона Дмитрий Микулик добавил, что для этого можно будет организовать мультимодальные перевозки.

Полётная программа SCAT Airlines пока рассчитана до 26 октября. Ранее открыть рейсы в Астану планировала авиакомпания «Ямал», в прошлом году заключившая договор о сотрудничестве с Южным Уралом. В марте было выполнено три рейса. Будут ли они продолжены в рамках весенне-летней полётной программы, пока не известно.

SCAT Airlines уже пыталась запустить рейсы из Челябинска в 2014 году, но они не привлекли количества пассажиров, необходимого для рентабельности, и их отменили.