Как решить проблему высокой себестоимости пассажирских перевозок?

9 апреля в 14:00 в пресс-центре « Парламентской газеты » пройдет круглый стол «Как решить проблему высокой себестоимости пассажирских перевозок?»

Ценовая политика российских авиакомпаний неравномерна. Главная задача компании-перевозчика — продать место в самолёте по максимально высокой цене, причём на сервисе и удобстве перелёта это никак не отражается, за исключением бизнес-класса. Перевозчики снижают количество посадочных мест по дешёвым тарифам в случае спроса на билеты, и наоборот — если спрос падает, то их количество могут увеличить.

— Что влияет на формирование конечной стоимости авиационных и железнодорожных билетов?

— Почему стоимость билетов на внутренние направления может быть неоправданно завышена?

— Какое законодательное регулирование необходимо в сфере тарифообразования на пассажирские перевозки?

К участию приглашены:

— представители компаний — перевозчиков.

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