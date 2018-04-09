9 апреля в 14:00 в пресс-центре «Парламентской газеты» пройдет круглый стол «Как решить проблему высокой себестоимости пассажирских перевозок?»
Ценовая политика российских авиакомпаний неравномерна. Главная задача компании-перевозчика — продать место в самолёте по максимально высокой цене, причём на сервисе и удобстве перелёта это никак не отражается, за исключением бизнес-класса. Перевозчики снижают количество посадочных мест по дешёвым тарифам в случае спроса на билеты, и наоборот — если спрос падает, то их количество могут увеличить.
— Что влияет на формирование конечной стоимости авиационных и железнодорожных билетов?
— Почему стоимость билетов на внутренние направления может быть неоправданно завышена?
— Какое законодательное регулирование необходимо в сфере тарифообразования на пассажирские перевозки?
К участию приглашены:
— заместитель председателя Комитета Государственной Думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Сергей Владимирович Кривоносов;
— заместитель председателя Общероссийского объединения пассажиров Илья Сергеевич Зотов;
— член экспертного совета при Министерстве транспорта Кирилл Вадимович Янков;
— представители компаний — перевозчиков.
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