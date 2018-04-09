С прицелом на Юго-Восточную Азию: авиарейсов из Челябинска в Новосибирск станет больше

Билеты уже есть в продаже на сайте авиакомпании и стоят от 3,5 тысячи рублей.

— S7 Airlines предлагает отправиться через столицу Сибири в страны Юго-Восточной Азии. В дальнейшем планируется увеличить частоту перелётов до пяти раз в неделю, — сообщила коммерческий директор АО «Челябинское авиапредприятие» Ксения Агафонова

Рейсы Челябинск — Новосибирск возобновили с октября прошлого года. Перевозчик начал развивать межрегиональное сообщение с приобретением новых самолетов Embraer 170-LR вместимостью до 78 пассажиров и только экономкласса.