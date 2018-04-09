Приложение дня: ваш паспорт расскажет, сколько стран доступны вам без визы 

Суть проекта до неприличия проста: заходите на страницу сервиса, выбираете страну, чей паспорт есть у вас на руках и получаете ценную информацию о том, сколько и какие страны мира доступны вам без визы, где она требуется обязательно, а где ставится автоматически по прибытии. Кроме того, портал расчитает вам международный рейтинг вашего паспорта, исходя из ряда показателей и даст советы, в каком направлении вам дешевле отправиться в путешествие.
Фотография: DR Так, например, если вы представитель Республики Сербия, то вам повезет в 112 странах мира — сэкономите силы, нервы и деньги на оформлении визовых документов. Самым бюджетным направлением для обладателей сербского паспорта станет, как ни странно, Великобритания, ведь билеты туда обойдутся порядка 90 долларов, тогда как наиболее дорогим местом для путешествий является Королевство Тонга со средним ценником на билет в 4703 долларов. При этом, статус подобного паспорта в мире оценивается специалистами всего лишь 37 местом в глобальном рейтинге.
Фотография: DR Россиянам виза потребуется для посещения большей части Европы, тем не менее, 105 стран по-прежнему готовы принять нас с распростертыми объятиями без всяких визовых условностей. И это ставит паспорт гражданина России на 42 строчку рейтинга влиятельных паспортов. Выгоднее всего нашим соотечественникам путешествовать в соседнюю Белоруссию, такая поездка оценивается в 30 долларов, дорогим путешествием окажется трип на Соломоновы острова — более 2000 долларов.
Пальму первенства в рейтинге паспортов ожидаемо захватила Германия — безоговорочное первое место и 159 стран для безвизовых приключений. То ли еще будет!
Фотография: Legion-Media.ru Интересно, что данный сервис будет весьма полезен для обладателей двух гражданств, ведь он позволит проанализировать правила въезда для иностранцев в ту или иную страну и решить, с паспортом какого из государств путешествовать проще и выгоднее.