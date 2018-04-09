Приложение дня: ваш паспорт расскажет, сколько стран доступны вам без визы

Суть проекта до неприличия проста: заходите на страницу сервиса, выбираете страну, чей паспорт есть у вас на руках и получаете ценную информацию о том, сколько и какие страны мира доступны вам без визы, где она требуется обязательно, а где ставится автоматически по прибытии. Кроме того, портал расчитает вам международный рейтинг вашего паспорта, исходя из ряда показателей и даст советы, в каком направлении вам дешевле отправиться в путешествие.

Фотография: DR Так, например, если вы представитель Республики Сербия , то вам повезет в 112 странах мира — сэкономите силы, нервы и деньги на оформлении визовых документов. Самым бюджетным направлением для обладателей сербского паспорта станет, как ни странно, Великобритания , ведь билеты туда обойдутся порядка 90 долларов, тогда как наиболее дорогим местом для путешествий является Королевство Тонга со средним ценником на билет в 4703 долларов. При этом, статус подобного паспорта в мире оценивается специалистами всего лишь 37 местом в глобальном рейтинге.

Фотография: DR Россиянам виза потребуется для посещения большей части Европы, тем не менее, 105 стран по-прежнему готовы принять нас с распростертыми объятиями без всяких визовых условностей. И это ставит паспорт гражданина России на 42 строчку рейтинга влиятельных паспортов. Выгоднее всего нашим соотечественникам путешествовать в соседнюю Белоруссию , такая поездка оценивается в 30 долларов, дорогим путешествием окажется трип на Соломоновы острова — более 2000 долларов.

Пальму первенства в рейтинге паспортов ожидаемо захватила Германия — безоговорочное первое место и 159 стран для безвизовых приключений. То ли еще будет!

Фотография: Legion-Media.ru Интересно, что данный сервис будет весьма полезен для обладателей двух гражданств, ведь он позволит проанализировать правила въезда для иностранцев в ту или иную страну и решить, с паспортом какого из государств путешествовать проще и выгоднее.