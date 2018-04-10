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Первый отель в космосе откроется в 2022 году
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Первый отель в космосе откроется в 2022 году 

GEO 2 часа назад
Фото: GEO
Уже через четыре года космический отель «Станция Аврора» примет первых туристов. Об этом на саммите Space 2.0 в Сан-Хосе, Калифорния, США, сообщил Фрэнк Банджер, основатель компании Orion Span.
Единовременно на «Авроре» смогут разместиться шесть человек, включая членов экипажа. Счастливчики насладятся видами Земли с высоты 322 километров и только за сутки встретят 16 рассветов и закатов. Всего на орбитальной станции космические туристы проведут двенадцать дней. За это время постояльцы «Станции Аврора» примут участие в научных экспериментах, вырастят фрукты и овощи в лаборатории, которые потом увезут на Землю в качестве сувенира. Перед поездкой туристы должны будут пройти трехмесячное обучение.
«Наша цель — сделать космос доступным для всех, — говорит Фрэнк Банджер. — Станция сразу будет запущена в эксплуатацию». Основатель компании Orion Span обещает постепенно снизить цены на полеты и сделать их доступными для большего числа желающих.
«Роскосмос» также рассматривает возможность открыть отель на орбите. Для этого планируется переоборудовать научно-энергетический модуля Международной космической станции.
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