«Аэрофлот» отменил рейсы между Шереметьево и Мюнхеном 10 апреля из-за забастовки в немецком аэропорту

Рейсы между московским аэропортом Шереметьево и Мюнхеном ( Германия ) отменяются 10 апреля 2018 г. из-за забастовки персонала в аэропорту немецкого города, сообщили в пресс-службе авиакомпании «Аэрофлот».

«В связи с забастовкой наземного персонала в аэропорту Мюнхена, «Аэрофлот» вынужден отменить рейсы SU2594/2595 Шереметьево-Мюнхен-Шереметьево 10 апреля 2018 г.», — говорится в сообщении.

Уточняется, что билеты пассажиров отмененных рейсов перебронированы на последующие рейсы.

«Аэрофлот» предупреждает пассажиров других рейсов о возможных очередях на спецконтроле и просит прибывать в аэропорт заблаговременно, не менее, чем за четыре часа до времени вылета», — добавили в пресс-службе.