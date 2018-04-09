«Аэрофлот» отменил рейсы между Шереметьево и Мюнхеном 10 апреля из-за забастовки в немецком аэропорту 

Рейсы между московским аэропортом Шереметьево и Мюнхеном (Германия) отменяются 10 апреля 2018 г. из-за забастовки персонала в аэропорту немецкого города, сообщили в пресс-службе авиакомпании «Аэрофлот».
«В связи с забастовкой наземного персонала в аэропорту Мюнхена, «Аэрофлот» вынужден отменить рейсы SU2594/2595 Шереметьево-Мюнхен-Шереметьево 10 апреля 2018 г.», — говорится в сообщении.
Уточняется, что билеты пассажиров отмененных рейсов перебронированы на последующие рейсы.
«Аэрофлот» предупреждает пассажиров других рейсов о возможных очередях на спецконтроле и просит прибывать в аэропорт заблаговременно, не менее, чем за четыре часа до времени вылета», — добавили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что в связи с забастовкой наземного персонала аэропорта Франкфурта-на-Майне (Германия), «Аэрофлот» вынужден отменить рейсы SU2306/2307 Шереметьево-Франкфурт-Шереметьево 10 апреля 2018 г. Билеты пассажиров отмененных рейсов также перебронированы на последующие рейсы.