В РСТ не ожидают отказов иностранных болельщиков от поездки на ЧМ-2018

Предостережения западных министерств иностранных дел о поездке в Россию на Чемпионат мира по футболу не повлияют на решение болельщиков о поездке на ЧМ, уверен вице-президент Российского союза туроператоров Юрий Барзыкин

«Да, они добавляют негатива в информационное поле. Реальных запретов, ограничений по визитам в Россию нет. Есть комплекс факторов, влияющих на решение о поездке. Больше всего туристы ориентируются на советы знакомых и друзей, а также на информационные порталы о месте, в котором они хотят побывать. В данном случае основной фактор — интерес к спортивному соревнованию. Какого-то определяющего значения эти призывы иметь не будут. Тем более, те болельщики, которые едут на ЧМ — в основном организованные группы, большинство из них уже определились с поездкой в Россию», — сказал он RNS.

Он подчеркнул, что, несмотря на сложную политическую ситуацию между Россией и США , турпоток из США в прошлом году показал 30%-ный рост.

«Наверное, те, кто призывают, думают, что могут повлиять на решение о поездке на ЧМ. Но реалии таковы, что при всей негативной политической обстановке с теми же США, за прошлый год турпоток из Америки в Россию вырос на 30% за 2017 год», — отметил Барзыкин.

По его словам, Кубок конфедераций, прошедший в России в прошлом году, также вызвал интерес среди туристов из Латинской Америки.

«Благодаря проведению в России Кубка конфедераций в прошлом году мы открыли новое направление для въездного туризма — Латинская Америка. Сегодня они дали импульс и едут оттуда дополнительно», — сказал Барзыкин RNS.

Ранее газета Guardian со ссылкой на представитель администрации президента США сообщила, что американские власти призвали иностранных болельщиков «подумать дважды» насчет визита поездки на ЧМ-2018. При этом сборная США не прошла на Чемпионат мира.

На прошлой неделе австралийские власти призвали болельщиков «трижды подумать» о визите в Россию.