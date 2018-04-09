Забастовки в Германии затормозят работу четырех аэропортов

Самый крупный профсоюз Германии Verdi объявил о предупредительных забастовках государственных служащих. По этой причине в четырех немецких аэропортах на работу не выйдут многочисленные сотрудники служб проверки и регистрации пассажиров. По информации профсоюза, будут затронуты, прежде всего, крупный узловой аэропорт Франкфурта-на-Майне , а также воздушные гавани Мюнхена, Кельна-Бонна и Бремена

Пассажиров просят запастись терпением, поскольку из-за стачки им придется ждать вылета своих рейсов больше, чем обычно. Не исключены также отмены уже запланированных рейсов. Ранее Fraport, предприятие по обслуживанию аэропорта Франкфурт-на-Майне, предупредило, что «в связи с забастовками необходимо рассчитывать и на значительное замедление всех процессов, связанных с отправлением пассажиров».

Кроме того, Fraport предупреждает о возможных пробках перед аэропортом из-за демонстраций бастующих. Пассажиры должны запланировать достаточно времени для того, чтобы добраться до воздушной гавани.

Профсоюз Verdi требует повышения заработной платы на шесть процентов, минимум на 200 евро в месяц, для 2,3 миллиона трудящихся. Тарифные переговоры начались 26 февраля. Работодатели пока не представили своих предложений. Возможно, стачки продлятся до 16 апреля.