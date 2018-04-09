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Ростуризм сигнализировал о начале сезона активности клещей в России
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Ростуризм сигнализировал о начале сезона активности клещей в России 

Интересант 27 минут назад
Предпочитающим отдыху на зарубежных курортах отечественные просторы россиянам Федеральное агентство по туризму напоминает о начале сезона активности клещей на территории нашей страны.
«По информации Роспотребнадзора, на 6 апреля в 35 субъектах РФ в медицинские организации обратились около 800 пострадавших от укусов клещей, в том числе порядка 370 детей. Зарегистрирован 1 случай иксодового клещевого боррелиоза», — говорится, в частности, в сообщении на официальном сайте Ростуризма.
Ведомство призывает туристов, путешествующих по России, соблюдать осторожность при посещении парковых и лесных зон, советует пользоваться репеллентами, а также носить защитную одежду. В случае присасывания клеща следует незамедлительно обращаться в медицинские учреждения, подчеркивается в сообщении.
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