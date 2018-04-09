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Легендарные российские отели приглашают на экскурсии и лекции по искусству
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Легендарные российские отели приглашают на экскурсии и лекции по искусству 

РИА Новости 32 минуты назад
МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. «Метрополь» в Москве — символ роскоши и модерна начала ХХ века, который до сих пор принимает постояльцев. Но не обязательно становиться одним из них, чтобы увидеть исторические номера и холл с лепными панно на потолке и фигурами волчиц у входа — достаточно попасть на экскурсию.
В Москве с экскурсией и лекцией также можно посетить гостиницу «Ленинградская», расположенную в одной из семи сталинских высоток, и ресторан «Яр», где обедали Антон Чехов, Федор Шаляпин, Распутин, находящийся сейчас при гостинице «Советская».
А в Санкт-Петербурге поклонников истории ждет гранд отель «Европа», где останавливались потомки семьи Романовых, Монсеррат Кабалье и Шерон Стоун.
Что смотреть в исторических гостиницах, читайте в материале РИА Новостей, который выйдет в ближайшее время.
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