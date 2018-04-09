В Албании скоро откроется второй аэропорт

Об открытии аэропорта осенью нынешнего года заявил премьер-министр Албании Эди Рама. Он заявил, что в основном гавань будет предлагать бюджетные рейсы. Власти хотят упростить путешествия внутри страны для туристов и самих албанцев. Одновременно это поможет развить один из самых слабых в экономическом плане регионов, пишет портал Новости Албании. Помимо этого, готовится старт строительства небольшого аэропорта в городе Саранда, а также во Влёре. Последний будет финансироваться полностью за счет частных капиталоволожений. Кстати, в балканской стране стартовал также крупный инфраструктурный проект регионального значения. Он упростит поездку в Албанию для любителей морских путешествий со всего мира. Речь идет о строительстве порта стоимостью $5 млрд

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