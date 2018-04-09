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Ростуризм призвал соблюдать осторожность во время путешествий по РФ из-за активизации клещей
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Ростуризм призвал соблюдать осторожность во время путешествий по РФ из-за активизации клещей 

Агентство «Москва» 1 час назад
Ростуризм призвал граждан соблюдать осторожность во время путешествий по стране из-за начала сезона активности клещей, сообщили в пресс-службе ведомства.
«Федеральное агентство по туризму призывает туристов, путешествующих по России, соблюдать осторожность при посещении парковых и лесных зон, пользоваться репеллентами, носить защитную одежду, в случае присасывания клеща незамедлительно обращаться в медицинские учреждения», — говорится в сообщении.
Ранее Роспотребнадзор сообщил, что с начала сезона от укусов клещей в России пострадали около 800 человек.
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