Ещё
Южнокорейский лоукостер вышел на авиарынок Приморья
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Южнокорейский лоукостер вышел на авиарынок Приморья 

РЖД-Партнер 1 час назад
Фото: РЖД-Партнер
Южнокорейская авиакомпания-лоукостер, которая до недавнего не была представлена на приморском рынке, запустила новое направление, благодаря которому жители Приморья и провинции Кенсандо смогут без пересадок путешествовать между территориями.
«Прежде всего мы ожидаем увеличение визитов южнокорейских гостей в Приморье. На протяжении нескольких лет интерес путешественников из этой страны к нашему краю стабильно растет. Например, в прошлом году количество южнокорейских туристов, посетивших регион, возросло в 2 раза по сравнению с 2016 годом, а уже в I квартале этого года цифра снова увеличилась вдвое — нас посетили около 20 тыс. путешественников», — сообщила начальник отдела краевого департамента туризма Надежда Удовенко.
Генеральный директор T'way Air Чон Хон Гын отметил, что Тэгу — один из самых крупных южнокорейских городов с населением более 5 млн человек. «В Тэгу развито авиационное сообщение. Из нашего аэропорта можно улететь в 12 государств. Надеюсь, что и новое направление, которое мы открыли, будет востребовано не только у южнокорейских туристов, но и у приморцев», — заявил глава авиакомпании.
РЖД-Партнер: последние новости
Аэропорт Нальчика не согласен с обвинениями «Победы» Менее чем за неделю раскуплены льготные билеты для пролета дальневосточников в направлении Москвы Французская Air France анонсировала отмену 30% рейсов 7 апреля из-за забастовки персонала
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Рубль рухнул100
США «проехались катком» по российскому экспорту оружия143
Сын рассказал о предсмертном пророчестве Черномырдина30
Пока вы спали: Захарова о деле «подполковника Кошкиной»106
Россия пригрозила обнародовать переписку Мэй58
Видео
00:39
Израильские самолеты были в небе в момент удара по Хомсу
Армия Ближний Восток
04:59
Россия пригрозила обнародовать переписку Мэй
Политика
00:50
В Московском зоопарке родился детеныш росомахи
Новости Москвы
00:38
В столице откроют более 30 велодорожек
Новости Москвы
01:00
Юго-западный участок БКЛ запустят в 2020 году
Новости Москвы
03:26
Фестиваль «Пасхальный дар» начался в Москве
Новости Москвы
03:26
Благодатный огонь перевезли по Кольцевой линии метро
Новости Москвы
01:11
В Москву придет лето
Погода Новости Москвы
04:34
На главной метеостанции Москвы полностью растаял снег
Общество Новости Москвы
01:22
Названы сроки запуска электробусов в столице
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение