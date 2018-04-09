Южнокорейский лоукостер вышел на авиарынок Приморья

Южнокорейская авиакомпания-лоукостер, которая до недавнего не была представлена на приморском рынке, запустила новое направление, благодаря которому жители Приморья и провинции Кенсандо смогут без пересадок путешествовать между территориями.

«Прежде всего мы ожидаем увеличение визитов южнокорейских гостей в Приморье. На протяжении нескольких лет интерес путешественников из этой страны к нашему краю стабильно растет. Например, в прошлом году количество южнокорейских туристов, посетивших регион, возросло в 2 раза по сравнению с 2016 годом, а уже в I квартале этого года цифра снова увеличилась вдвое — нас посетили около 20 тыс. путешественников», — сообщила начальник отдела краевого департамента туризма Надежда Удовенко.

Генеральный директор T'way Air Чон Хон Гын отметил, что Тэгу — один из самых крупных южнокорейских городов с населением более 5 млн человек. «В Тэгу развито авиационное сообщение. Из нашего аэропорта можно улететь в 12 государств. Надеюсь, что и новое направление, которое мы открыли, будет востребовано не только у южнокорейских туристов, но и у приморцев», — заявил глава авиакомпании.