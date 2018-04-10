Новый авиарейс из Приморья в Сочи откроется в мае

Полеты по маршруту Владивосток — Красноярск — Сочи будет выполнять авиакомпания «Уральские авиалинии». Авиарейс будет летать один раз в неделю с 26 мая по понедельникам, обратный рейс — по воскресеньям.

«По информации авиаперевозчика, билеты уже в продаже, стоимость авиабилетов по маршруту Владивосток — Красноярск — от 13 945 рублей, Владивосток — Сочи — от 15 789 рублей, Красноярск — Сочи — от 10 406 рублей в одну сторону», — сообщили в пресс-службе аэропорта.

Отметим, новый авиарейс из Владивостока этой весной также начал летать в Тэгу (Республика Корея) с 6 апреля от компании T way Air. С 1 мая дополнительно начнет летать еще один авиарейс из Владивостока в Хабаровск, который будет выполнять авиакомпания «Аврора».

Напомним, исключительное значение воздушного транспорта для дальневосточных регионов подчеркнул Президент России Владимир Путин на заседании президиума Государственного совета, которое прошло в рамках третьего Восточного экономического форума во Владивостоке в сентябре прошлого года.