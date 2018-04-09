Туризм: популярные направления на майские праздники

Москва, 9 апреля — «Вести. Экономика». Эксперты сайта для поиска авиабилетов, отелей и проката автомобилей Skyscanner составили список самых популярных городов у туристов на майские праздники. Эксперты проанализировали статистику бронирований авиабилетов из России и выяснили, какие направления в этом году побили рекорд спроса у путешественников. Ниже мы расскажем о самых популярных направлениях у российских туристов на майские праздники. 1. Москва

Москва — важный туристический центр России. Московский Кремль, Красная площадь, Новодевичий монастырь и Церковь Вознесения в Коломенском входят в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. 2. Санкт-Петербург

Санкт-Петербург — важнейший экономический, научный и культурный центр России, крупный транспортный узел. Исторический центр Санкт-Петербурга и связанные с ним комплексы памятников входят в Список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО; это один из самых важных в стране центров туризма. Среди наиболее значимых культурно-туристических объектов Эрмитаж, Кунсткамера, Мариинский театр, Российская национальная библиотека, Русский музей, Петропавловская крепость, Исаакиевский собор, Невский проспект. 3. Сочи

Сочи — крупнейший курортный город России, важный транспортный узел, а также крупный экономический и культурный центр черноморского побережья России. На сегодняшний день Сочи — всесезонный курорт международного уровня; на его территории ведут деятельность 705 классифицированных средств размещения, в их числе 66 санаториев, 20 пансионатов и баз отдыха, 1 бальнеолечебница и 618 гостиниц. 4. Симферополь

Симферополь является важнейшим транспортным узлом Крыма. Большая часть сообщения республики с внешним миром происходит именно через ее административный центр. Сюда летят туристы, планирующие отдых в Крыму. 5. Прага

Прага превратилась из малоизвестного в масштабах Европы города в настоящую мекку туристов. В настоящее время более 110 тыс. жителей Праги (около 20% экономически активного населения) работают в отраслях, так или иначе связанных с обслуживанием въездного и внутреннего туризма. 6. Стамбул

По сравнению с прошлым годом топ-10 предпочтений россиян практически не изменился: единственным заметным прорывом стал Стамбул, перескочивший с 14-го сразу на 6-е место. Стамбул — крайне популярное направление для туризма. При этом данный сектор продолжает быстро развиваться. 7. Будапешт

Будапешт является единственной столицей-курортом европейского государства благодаря многочисленным горячим минеральным источникам. Остатки римских купален II века были найдены в черте города. В Будапеште действуют 26 купален. Самые крупные — «Сеченьи», «Геллерт», «Кирай» и «Рудаш». Интерес к столице Венгрии вырос на 34%. 8. Тбилиси

Тбилиси — древний культурный центр Грузии. В юго-восточной части города находится его историческое ядро — Старый город с узкими улицами, сохранившими черты средневековой застройки. Здесь можно увидеть развалины цитадели Нарикала, позже достроенной турками в XVI—XVII вв., каменную церковь Анчисхати, церковь Метехи, кафедральные соборы Сиони и Самеба. Интерес к столице Грузии вырос на 20%. 9. Берлин

Сегодня Берлин является мировым культурным центром. Это крупный европейский транспортный узел и один из самых посещаемых городов на континенте. Университеты, исследовательские институты и музеи Берлина известны во всем мире. В городе живут и работают художники, дипломаты и иммигранты со всех уголков планеты. Интерес к столице Германии вырос на 18%.