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Минтранс настроен значительно увеличить штраф за задержку вылета
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Минтранс настроен значительно увеличить штраф за задержку вылета 

Авторадио 38 минут назад
Санкции не повышались с 2000 года. Сейчас размер штрафа за задержку рейса по вине авиакомпании незначителен. За каждый час просрочки перевозчик уплачивает лишь 25 рублей. При этом общая сумма неустойки не может превышать 50% стоимости билета, в результате чего некоторые авиакомпании больше заботятся о максимальной загрузке самолета, чем о своевременном вылете. Новый законопроект предлагается увеличить штрафа в 14 раз — до 340 рублей. Однако он не будет назначаться за задержки по метеоусловиям и из-за форс-мажорных обстоятельств. Работу над документом планируется завершить через несколько недель, пишет газета «Известия».
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