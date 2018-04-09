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Турпоток из России в Испанию вырос на 7% в январе-феврале — до 116 тыс. человек
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Турпоток из России в Испанию вырос на 7% в январе-феврале — до 116 тыс. человек 

Агентство «Москва» 58 минут назад
Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).
«По данным Национального института статистики Испании, в январе-феврале 2018 г. в Испании побывало почти 116 тыс. россиян, что на 7% превысило результаты за аналогичный период 2017 г. Несмотря на низкий сезон, только в феврале в Испании побывало почти 49 тыс. наших соотечественников (рост на 9,2% к февралю 2017 г.)», — говорится в сообщении.
В АТОРе напомнили, что в 2017 г. российский рынок показал прирост почти на 15% по отношению к 2016 г. : по официальной статистике Испании, страну посетили 1,15 млн граждан РФ.
Опрошенные АТОРом туроператоры фиксируют высокий спрос на летнюю Испанию. «Туры бронируются с хорошей глубиной, по всему сезону, включая и „бархатный“ период», — подчеркивается в сообщении.
Также отмечается, что предпочтения туристов в Испании соответствуют выбору прошлых сезонов: это курорты Коста Брава и Коста Дорада в Каталонии. «По статистике 2017 г., на Каталонию приходится почти две трети годового турпотока из России в Испанию, игроки рынка предполагают, что существенно это соотношение не изменится. Следующими по популярности идут Балеарские острова (здесь в основном спрашивают Майорку и Ибицу) и Канары (Тенерифе). Как правило, туристы едут в Испанию на отдых на 10-11 ночей», — пояснили в АТОРе, добавив, что среди экскурсионных туров предпочтение отдается Барселоне и Мадриду.
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