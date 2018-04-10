Приостановка авиасообщения между Россией и Египтом

РФ возобновляет полеты в Египет

Москва полностью отказалась от авиасообщения с Египтом до тех пор, пока власти страны не обеспечат безопасность в аэропортах. Примеру России последовал ряд других государств, в частности, Великобритания отменила полеты в Шарм-Эш-Шейх.

В Египте надеются, что вслед за восстановлением авиасообщения с Каиром будут возобновлены полеты в Шарм-эш-Шейх и Хургаду, и утверждают, что аэропорты страны теперь полностью безопасны.