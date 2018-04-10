Приостановка авиасообщения между Россией и Египтом

11 апреля из Москвы в Каир вылетит первый за 2,5 года рейс «Аэрофлота», пишет «Коммерсант». В ноябре 2015 года авиасообщение между Россией и Египтом было прервано после теракта над Синаем: в самолете авиакомпании «Когалымавиа», направлявшегося из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург, сработало взрывное устройство, погибли 224 человека. Ответственность за теракт взяла на себя запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство».
Москва полностью отказалась от авиасообщения с Египтом до тех пор, пока власти страны не обеспечат безопасность в аэропортах. Примеру России последовал ряд других государств, в частности, Великобритания отменила полеты в Шарм-Эш-Шейх.
В Египте надеются, что вслед за восстановлением авиасообщения с Каиром будут возобновлены полеты в Шарм-эш-Шейх и Хургаду, и утверждают, что аэропорты страны теперь полностью безопасны.
Для рейсов из Москвы в Каире будет использоваться специальный выход. Безопасность помимо египетских служб и полиции будут обеспечивать российские силовые структуры. «Аэрофлот» и Egyptair будут летать трижды в неделю. Если Москва останется удовлетворена работой столичного аэропорта, начнутся переговоры и по курортам.