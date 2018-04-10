Первый после перерыва рейс из России прибыл в Египет

В Каир прибыл первый за 2,5 года регулярный авиарейс из России

Фото: © РИА Новости / Максим Блинов

В аэропорте Каира приземлился первый за 2,5 года регулярный рейс из России , передает РИА «Новости» На борту самолета находились 124 пассажира. Сообщается, что несколько десятков российских туристов на борту самолета направляются на курорты Красного моря. Россия с 11 апреля возобновил регулярные рейсы по маршруту Москва — Каир — Москва. Полеты запланированы с частотой три раза в неделю на воздушных судах Airbus A320 в/из терминала F аэропорта Шереметьево Полеты между Москвой и Каиром будут осуществляться по понедельникам, средам и субботам, четвергами воскресеньям. С 11 июня по 2 июля частота рейсов между столицами России и Египта будет увеличена до ежедневной.