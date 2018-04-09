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Компенсацию за задержку авиарейсов могут увеличить в 14 раз
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Компенсацию за задержку авиарейсов могут увеличить в 14 раз 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Минтранс завершает работу над поправками, в 14 раз увеличивающими штрафы для авиакомпаний за задержку вылета. Штраф планируют увеличить до 339 рублей за час просрочки.
Сейчас выплаты пассажирам составляет 25 рублей в час, сообщают «Известия».
Штраф не будет назначаться в случае задержки из-за непогоды, непредвиденных обстоятельств или вопросов, связанных с обеспечением безопасности.
Глава Экспертного совета по туризму при комитете Совета Федерации по социальной политике Игорь Фомин отметил, что ужесточение наказания позволить дисциплинировать авиакомпании. При этом он отметил, что слишком большие неустойки могут привести к росту цен на авиабилеты.
Замглавы Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов считает достаточным размером неустойки сто рублей. Он полагает, что эту сумму следует ежегодно индексировать.
Напомним, на прошлой неделе стало известно, что пассажиров, застрявших в аэропортах по вине недобросовестных перевозчиков, будут вывозить за счет средств государства. Данная мера будет применяться уже в этом году.
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