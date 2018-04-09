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Туристов в Костромскую область решили приманить нормальными туалетами
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Туристов в Костромскую область решили приманить нормальными туалетами 

Kostroma.Today 2 часа назад
Фото: Kostroma.Today
Солигаличские депутаты обсудили привлекательность этого исторического города для туристов, узнал KOSTROMA.TODAY. Выяснилось, что она практически отсутствует.
Как выяснилось на совете депутатов городского поселения, от некоторых памятников остались мусор и развалины.
«Честно говоря, просто стыдно показывать некоторые места. Как сегодня, например, выглядит дом Мичуриных (бывший роддом): ставни со стороны улицы В. Вакуровой разбиты, внутри дома несанкционированная свалка. Историческое здание после того, как из него выехали последние жители, находится в удручающем состоянии, а ведь это одно из старейших зданий в Солигаличе», — рассказала газете «Солигаличские вести» методист по туризму центра досуга Надежда ДУДИНА.
Есть еще одна важная проблема — общественные туалеты. Проблема в том, что их в городе всего два и в те зайти можно, только закрыв глаза и заткнув нос.
«Куда туристу «по нужде податься»? Если в городе всего две уличных кабинки и в те зайти невозможно. Испытание, прямо скажем. Такому уродству в городе, на 50 процентов историческом, просто не должно быть места. Если нет возможности содержать их, почему бы не оборудовать платный?» — отметила Надежда Дудина.
В итоге депутаты предложили привлечь к работам на памятниках архитектуры энтузиастов и организовать субботники по уборке прилегающей территории. Местные власти обещают помочь техникой и необходимым сопровождением.
В прошлом году Солигалич посетили 4 тысячи туристов.
С начала этого года приехало 500 туристов.
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