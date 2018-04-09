Туристов в Костромскую область решили приманить нормальными туалетами 

Солигаличские депутаты обсудили привлекательность этого исторического города для туристов, узнал KOSTROMA.TODAY. Выяснилось, что она практически отсутствует.
Как выяснилось на совете депутатов городского поселения, от некоторых памятников остались мусор и развалины.
«Честно говоря, просто стыдно показывать некоторые места. Как сегодня, например, выглядит дом Мичуриных (бывший роддом): ставни со стороны улицы В. Вакуровой разбиты, внутри дома несанкционированная свалка. Историческое здание после того, как из него выехали последние жители, находится в удручающем состоянии, а ведь это одно из старейших зданий в Солигаличе», — рассказала газете «Солигаличские вести» методист по туризму центра досуга Надежда ДУДИНА.
Есть еще одна важная проблема — общественные туалеты. Проблема в том, что их в городе всего два и в те зайти можно, только закрыв глаза и заткнув нос.
«Куда туристу «по нужде податься»? Если в городе всего две уличных кабинки и в те зайти невозможно. Испытание, прямо скажем. Такому уродству в городе, на 50 процентов историческом, просто не должно быть места. Если нет возможности содержать их, почему бы не оборудовать платный?» — отметила Надежда Дудина.
В итоге депутаты предложили привлечь к работам на памятниках архитектуры энтузиастов и организовать субботники по уборке прилегающей территории. Местные власти обещают помочь техникой и необходимым сопровождением.
В прошлом году Солигалич посетили 4 тысячи туристов.
С начала этого года приехало 500 туристов.