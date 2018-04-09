Турпоток из Республики Корея в Приморье снова вырос в два раза

За три месяца край край принял более 111 тыс. зарубежных путешественников.

Приморском крае подведены итоги посещаемости региона иностранными гостями в первом квартале 2018 года. За три месяца край принял более 111 тысяч зарубежных путешественников, при этом самую яркую динамику роста на стратегических направлениях снова продемонстрировал турпоток из Республики Корея

Как сообщил директор департамента туризма Приморья Константин Шестаков , с января по март этого года в регион въехали 111 464 зарубежных путешественника. Наиболее привлекательным край по традиции оказался для китайцев — из этой страны мы приняли почти 68 тысяч человек. Однако самый большой прирост на азиатских направлениях снова показала Республика Корея.

«Тенденция, заложенная еще в 2016 году, когда южнокорейский турпоток в Приморье начал активно расти, сохранилась и в этом году. В первом квартале мы приняли свыше 20 тысяч гостей из этого государства. Это больше чем в два раза превышает аналогичный показатель прошлого года», — отметил глава департамента.

Продолжил расти и турпоток из Японии . В прошлом году край привлек на свою территорию рекордное количество путешественников из этой страны, в 2018 году интерес сохранился — регион посетили почти 1,9 тысяч жителей Страны восходящего солнца. Показатель вырос более чем в полтора раза по отношению к первому кварталу прошлого года.

Малайзии. Также заметно увеличилось количество гостей из Индии, Индонезии

Стоит отметить, что увеличивается популярность края и среди европейских путешественников. В частности, в этом году небывалый интерес к региону проявили жители Германии . Если в первом квартале 2017 года в крае побывал 51 путешественник из этой страны, то с января по март 2018 года с достопримечательностями региона познакомились 587 немецких граждан.

Санкт-Петербург и Краснодарский край. Напомним, в прошлом году гостями Приморья стали более 640 тысяч человек из разных стран, по отношению к аналогичному периоду предшествующего года прирост составил 13%. По итогам исследования, проведенного Аналитическим агентством Турстат, Приморский край в 2017 году вошел в пятерку самых популярных у иностранных туристов российских регионов: впереди только Москва

По словам врио Губернатора Приморья Андрея Тарасенко, одним из главных критериев, демонстрирующих успешное развитие отрасли, являются доходы в региональный бюджет. По итогам 2017 года сумма налогов, отчисленных туристическими организациями в бюджет края, превысила 1 миллиард рублей, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.