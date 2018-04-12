РЖД объявили о больших скидках на верхние боковушки у туалета

ОАО «Российские железные дороги» объявило о скидках на места в плацкартных вагонах — на билеты на верхние полки она будет достигать 40%.

«Предложение действует на верхние места в конце вагона (34-е, 36-е), а также верхние боковые (с 38-го по 54-е) места», — сообщили в службе корпоративных коммуникаций Западно-Сибирской железной дороги.

Билеты по этому предложению можно купить на поездки с 5 мая по 28 июня. Билеты на эти даты будут продаваться в мае и апреле.

Например, сейчас на сайте РЖД на 5 мая из Новосибирска Москву есть билеты стоимостью 5197 рублей за нижнее место. Цена со скидкой на верхнюю полку в таком же вагоне — 3174 рубля.

Также в пресс-службе ЗСЖД пояснили, что уже сейчас на билеты в некоторых поездах также могут быть скидки.