Минтранс решил в 14 раз повысить штрафы за задержку авиарейсов 

Минтранс России пообещал в скором времени представить законопроект об усилении ответственности авиаперевозчиков за задержку рейса.
«Впервые с 2000 года планируется повысить штрафные санкции за задержку вылета. В траспортном ведомстве склоняются к решению увеличить их в 14 раз — до 339 рублей за каждый час отсрочки. Окончательная позиция министерства будет сформирована в течение нескольких недель», — пишет газета «Известия».
«Потолок» штрафных мер установлен на отметке в 50% от стоимости перевозки. В настоящее время штрафы за задержку рейса по вине авиакомпании незначительны. За каждый час просрочки перевозчик уплачивает 25 рублей с билета, при этом общая сумма штрафа не может превышать половины его стоимости.
Ранее «Ридус» рассказывал о том, что в Госдуме тоже склонны считать, что большинство задержек вылетов происходит из-за жадности авиакомпаний. Для борьбы с подобными злоупотреблениями депутаты разрабатывают законопроект о немедленном возврате денег за билеты на самолет в случае задержки рейса по вине перевозчика.
Кроме того, недавно Росавиация разработала новый порядок действий на случаи, когда по вине недобросовестного авиаперевозчика граждане России не смогут вылететь по уже купленным билетам. Таким пассажирам государство оплатит перелет за счет бюджета.