Минтранс решил в 14 раз повысить штрафы за задержку авиарейсов

Минтранс России пообещал в скором времени представить законопроект об усилении ответственности авиаперевозчиков за задержку рейса.

«Впервые с 2000 года планируется повысить штрафные санкции за задержку вылета. В траспортном ведомстве склоняются к решению увеличить их в 14 раз — до 339 рублей за каждый час отсрочки. Окончательная позиция министерства будет сформирована в течение нескольких недель», — пишет газета «Известия»

«Потолок» штрафных мер установлен на отметке в 50% от стоимости перевозки. В настоящее время штрафы за задержку рейса по вине авиакомпании незначительны. За каждый час просрочки перевозчик уплачивает 25 рублей с билета, при этом общая сумма штрафа не может превышать половины его стоимости.

Ранее «Ридус» рассказывал о том, что в Госдуме тоже склонны считать, что большинство задержек вылетов происходит из-за жадности авиакомпаний. Для борьбы с подобными злоупотреблениями депутаты разрабатывают законопроект о немедленном возврате денег за билеты на самолет в случае задержки рейса по вине перевозчика.