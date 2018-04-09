В заповеднике со скалы «Первый столб» сорвался мужчина

Красноярский турист сорвался с Первого столба в заповеднике, сообщили в КГКУ «Спасатель».

В воскресенье, 8 апреля, мужчина залез на Первый столб, но не сумел удержаться и сорвался вниз. Турист получил тяжелые травмы. Предположительно, это сотрясение мозга, перелом ребер и травма правой ноги. Спасатели сняли его с высоты 30 метров и доставили до кордона Лалетино. Пострадавшему оказана первая помощь. Далее его передали медикам «Скорой помощи».

Травмы на Столбах — нередкое явление, особенно зимой. На прошлой неделе спасателям также пришлось поработать с туристами. Один мужчина повредил ногу, а другой — руку.