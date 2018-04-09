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В заповеднике со скалы «Первый столб» сорвался мужчина
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В заповеднике со скалы «Первый столб» сорвался мужчина 

АиФ Красноярск 1 час назад
Фото: АиФ Красноярск
Красноярский турист сорвался с Первого столба в заповеднике, сообщили в КГКУ «Спасатель».
В воскресенье, 8 апреля, мужчина залез на Первый столб, но не сумел удержаться и сорвался вниз. Турист получил тяжелые травмы. Предположительно, это сотрясение мозга, перелом ребер и травма правой ноги. Спасатели сняли его с высоты 30 метров и доставили до кордона Лалетино. Пострадавшему оказана первая помощь. Далее его передали медикам «Скорой помощи».
Травмы на Столбах — нередкое явление, особенно зимой. На прошлой неделе спасателям также пришлось поработать с туристами. Один мужчина повредил ногу, а другой — руку.
А ещё раньше мы рассказывали, что в заповеднике повредил ногу турист из Индии. Индиец отправился на прогулку в центральную часть заповедника «Столбы», где в районе скалы Дед получил травму левого колена. А в январе эвакуировали четверых замерзавших туристов из Крыма и Санкт-Петербурга.
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