Красноярский аэропорт на КЭФ-2018 презентует проект грузового хаба

На территории аэропорта запланировано строительство складских комплексов, сортировочного центра, запуск мультимодальных моделей перевозок, наукоемких предприятий и т.д.

«Мы ориентированы на грузопоток из стран Юго-Восточной Азии, который перемещается в европейском и североамериканском направлениях, — рассказал Андрей Метцлер, генеральный директор аэропорта Емельяново. — Сейчас мы ведем переговоры с ключевыми грузовыми перевозчиками по использованию красноярского аэропорта в качестве транзитной точки на маршрутах по данному направлению. В начале этого года удалось достичь договоренностей с крупнейшим в России грузовым авиаперевозчиком — авиакомпанией AirBrightCargo. Благодаря этому сотрудничеству мы планируем увеличить грузопоток более чем на 20%. Параллельно ведется работа по привлечению резидентов».

На форуме обсудят и строительство железнодорожной ветки между аэропортом и Красноярском , и создание на базе красноярского аэропорта особой экономической зоны промышленно-производственного типа.

Аэропорт ведет работу в этом плане как с федеральным правительством, так и с иностранными инвесторами.

«Основными конкурентами сегодня в этой нише являются хабы Северного Китая, но за счет более выгодного географического положения и развитой базовой инфраструктуры Красноярск может стать значимой логистической точкой на международной карте маршрутов», — говорит Андрей Мельтцер.

Презентация проекта состоится в основной день форума, 13 апреля.