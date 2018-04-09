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Красноярский аэропорт на КЭФ-2018 презентует проект грузового хаба
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Красноярский аэропорт на КЭФ-2018 презентует проект грузового хаба 

РИА «ФедералПресс» 31 минуту назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
На территории аэропорта запланировано строительство складских комплексов, сортировочного центра, запуск мультимодальных моделей перевозок, наукоемких предприятий и т.д.
«Мы ориентированы на грузопоток из стран Юго-Восточной Азии, который перемещается в европейском и североамериканском направлениях, — рассказал Андрей Метцлер, генеральный директор аэропорта Емельяново. — Сейчас мы ведем переговоры с ключевыми грузовыми перевозчиками по использованию красноярского аэропорта в качестве транзитной точки на маршрутах по данному направлению. В начале этого года удалось достичь договоренностей с крупнейшим в России грузовым авиаперевозчиком — авиакомпанией AirBrightCargo. Благодаря этому сотрудничеству мы планируем увеличить грузопоток более чем на 20%. Параллельно ведется работа по привлечению резидентов».
На форуме обсудят и строительство железнодорожной ветки между аэропортом и Красноярском, и создание на базе красноярского аэропорта особой экономической зоны промышленно-производственного типа.
Аэропорт ведет работу в этом плане как с федеральным правительством, так и с иностранными инвесторами.
«Основными конкурентами сегодня в этой нише являются хабы Северного Китая, но за счет более выгодного географического положения и развитой базовой инфраструктуры Красноярск может стать значимой логистической точкой на международной карте маршрутов», — говорит Андрей Мельтцер.
Презентация проекта состоится в основной день форума, 13 апреля.
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